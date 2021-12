Cuiabá vence Fortaleza na penúltima rodada e fica muito perto de se manter na Série A em 2022

O Cuiabá acaba de vencer o Fortaleza, por 1 a 0, na Arena Pantanal, foi a 46 pontos, subiu para a 15ª colocação e está muito perto de atingir seu objetivo, de se garantir no Campeonato Brasileiro da Série A, em 2022.

O gol saiu aos 8 minutos com gol de Jakson, cobrando pênalti, conforme Só Notícias informou lance a lance. Apoiado por um grande número de torcedores que lotou a Arena Pantanal, o Dourado fez um bom primeiro tempo. Depois do gol, o Cuiabá chegou bem novamente, aos 15 minutos, com Lucas mandando para grande área e a zaga do Fortaleza cortou para escanteio. Na cobrança, Elton chutou forte e a bola passou perto. Pouco depois, Felipe Marques chutou e a bola passou perto.

O Fortaleza criou uma chance aos 25, e o zagueiro Paulão deu um bico e afastou. Aos 31, o árbitro Eber Lopes marcou pênalti para o Cuiabá e deu amarelo para Benevenuto, do Fortaleza, pela falta em Marcelo. Mas ele revisou o lance e anulou a marcação da penalidade e o cartão. Aos 39, o Fortaleza te falta e a cobrança de Pikachu foi cortada pela defesa do Dourado. Aos 43, Cuiabá desce com perigo, Jussa faz falta e leva amarelo. O Dourado desperdiçou a sequência do lance.

No segundo tempo, o técnico Jorginho fez diversas mudanças na equipe para garantir a vitória e a equipe passou vários momentos de sufoco. Na zaga, entrou Marlon e saiu Paulão e depois saiu o volante Pepê e entrou Aureni no meio. Ele tirou o atacante Jonathan Cafu e colocou Jesus Cabrera para reforçar o meio campo. O Fortaleza também mudou no ataque entrando David e Osvaldo, saindo Diepetri e Bruno Melo. O time cearense passou a atacar mais e criar boas chances de empate. Aos 8 minutos, Welington Paulista chuta e o goleiro Walter defendeu, no centro do gol. Recuado e pressionado, o Dourado só conseguiu a primeira boa jogada de ataque aos 12 minutos, mas o goleiro Marcelo só acompanhou pela linha de fundo. Logo depois, pela direta, Cabrera tocou para Osvaldo que é derrubado. Falta para o Dourado. A bola foi para área, Elton tentou mas ficou com o Fortaleza. Aos 21, o técnico Jorginho mudou novamente o Dourado. Rafael Gava entrou no meio e Max saiu.

Nos 5 minutos seguintes, o Fortaleza aumentou a pressão e chegou ao menos 4 vezes na grande área do Cuiabá. Aos 33, a torcida levou grande susto quando Pikachu caiu na grande área e o árbitro foi confirmar, no VAR, se seria pênalti parra o Cuiabá, mas considerou a jogada normal. Aos 36, mais um susto. Romarinho bateu forte, acertou a zaga que evitou grande risco de levar gol de empate. O Cuiabá reagiu aos 43, com ataque rápido, Rafael Gava recebeu passe mas adiantou o goleiro do Fortaleza defendeu. O auxiliar marcou impedimento. O árbitro deu 5 minutos de acréscimos e, no último lance, huve ataque do Fortaleza. Tinga mandou para a grande área e o goleiro Walter defendeu. Fim de jogo, vitória dramática para o Cuiabá que encara o Santos, nesta 5ª feira, na última rodada, às 20:30h, na Vila Belmiro.

Juventude e Bahia, com 3 pontos a menos, são adversários diretos do Cuiabá na luta contra o rebaixamento. Se um dos dois perder na rodada final e o Cuiabá também, o time mato-grossense permanece. O Juventude recebe o Corinthians em casa e o Bahia vai ao Ceará encarar o Fortaleza.

1 Atlético Mineiro (campeão) 84

2 Flamengo 71

3 Palmeiras 63

4 Corinthians 57

5 Fortaleza 55

6 Bragantino 53

7 Fluminense 51

8 América MG 50

9 Atlético GO 50

10 Ceará 50

11 Santos 49

12 Internacional 46

13 São Paulo 48

14 Athletico PR 46

15 Cuiabá 46

16 Bahia 43

17 Juventude 43

18 Grêmio 40

19 Sport 34

20 Chapecoense 15

Fonte:Só Notícias

