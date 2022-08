Cuiabá vence o Paysandu e pode garantir melhor campanha no Brasileiro de Aspirantes

A equipe sub-23 do Cuiabá venceu o Paysandu fora de casa e garantiu a liderança do Grupo D do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Dourado venceu os donos da casa por 1 a 0, com gol de Thiaguinho no segundo tempo.

O Cuiabá entrou em campo já classificado para as oitavas de final da competição, e buscando a vitória para brigar pela melhor campanha na primeira fase. Ainda invicto, o Dourado criou boas chances na primeira etapa, com Rikelme e Gustavo Nescau.

No segundo tempo, o goleiro Vinicius Barreta mostrou segurança, fazendo boas defesas e importantes intervenções. O gol da vitória do Dourado foi marcado aos cinco minutos da etapa final, quando o meia-atacante Thiaguinho dividiu com o zagueiro após cruzamento na área e empurrou para as redes.

O resultado levou o Dourado aos 13 pontos. Na próxima rodada, o Cuiabá enfrenta o CSA e joga para confirmar a melhor campanha da primeira fase. A partida será disputada no Dutrinha e está marcada para o dia 11 de agosto.

Fonte: Só Notícias (foto: assessoria)

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/08/2022/08:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...