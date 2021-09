Hulk perde pênalti no Allianz, e primeira semi entre Palmeiras e Galo termina empatada

Nesta terça-feira, Palmeiras e Atlético-MG empataram por 0 a 0, no Allianz Parque, na primeira semifinal da Libertadores.

O jogo foi um verdadeiro cabo de guerra entre as estratégias de Abel Ferreira e Cuca, com os dois times tendo dificuldade para criar. Hulk perdeu a grande chance da partida, desperdiçando cobrança de pênalti na etapa inicial.

O primeiro tempo foi de pouca inspiração, com o Galo tendo mais posse de bola, enquanto o Palmeiras apostava em contra-ataques, porém sem efetividade. Aos 40 minutos, Gustavo Gómez cometeu pênalti em Diego Costa, porém Hulk desperdiçou a cobrança, mandando na trave.

O segundo tempo seguiu sendo de muita transpiração, mas pouco inspiração. Hulk chegou a arriscar dois chutes de longe, porém não exigiu defesas do Weverton. Do outro lado, o Verdão nem sequer levou perigo no ataque.

A partida de volta entre Atlético-MG e Palmeiras acontece na terça-feira da semana que vem, às 21h30, no Mineirão, que estará parcialmente ocupado por torcedores do Galo.

O jogo – A partida começou bastante disputada no Allianz, com Felipe Melo envolvido em duas discussões em poucos minutos. A primeira chance foi do Atlético-MG, com Arana, que recebeu de Diego Costa e finalizou rasteiro e cruzado para fora.

O primeiro lance do Palmeiras no ataque veio com Gustavo Gómez, que cabeceou sem tanto perigo por cima do travessão. O cenário da partida não se alterou, com o Galo tendo a posse de bola, e o Verdão apostando em contra-ataques.

Aos 40 minutos, o Atlético-MG teve a chance de abrir o placar. Após cruzamento para dentro da área, Gustavo Gómez errou o tempo da bola e derrubou Diego Costa, cometendo pênalti. Na cobrança, Hulk bateu rasteiro e parou na trave esquerda.

Segundo tempo

Logo no início da etapa final, Hulk arriscou chute de longe, porém a bola subiu e não levou perigo a Weverton. Mesmo assim, o Galo não conseguiu criar mais chances em seguida, voltando a esbarrar na muralha palmeirense.

Em cobrança de falta da intermediária, Hulk encheu o pé, e a bola passou zunindo ao lado da trave direita. A partir de então, os times até rondaram as áreas no campo ofensivo, porém não levaram perigo efetivamente, e Weverton e Everson terminaram o jogo sem defenderem uma bola.

Por:Gazeta Esportiva (foto: César Greco/assessoria)

