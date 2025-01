Homem é preso por homicídio e tráfico em Altamira(PA)

Foto: Reprodução | Suspeito está ligado a outros crimes; Investigação prossegue sobre disputas entre facções.

Na tarde desta terça-feira, 28 de janeiro de 2025, um homem de 24 anos, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi preso em flagrante pelo homicídio de Dominy, ocorrido no dia 26 de janeiro, em frente ao cemitério do bairro Buriti, em Altamira, no sudoeste do Pará. Além do homicídio, ele também foi detido por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu no bairro São Francisco, juntamente com sua companheira.

O suspeito também está sendo investigado por sua possível participação no homicídio de Kauã, que aconteceu no dia 21 de janeiro, no bairro Brasília.

De acordo com informações da polícia, o homem tentou fugir, mas foi alcançado e levado para a delegacia da Polícia Civil. A motivação do homicídio estaria supostamente relacionada a uma disputa entre facções. O caso continua sob investigação pela Justiça.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2025/13:21:42

