Deputado Federal Priante assume Comissão de Meio Ambiente e diz ser contra destruição em Garimpos

Novo presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara é contra destruição de maquinários em regiões de garimpo (Foto:Arte JFP /Reprodução)

Em 2022, o parlamentar afirmou que a destruição de equipamentos em regiões de garimpo “estarrecia a todos”.

O deputado federal José Priante (MDB-PA) foi eleito nesta quarta-feira (15) presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Câmara dos Deputados. Em 2022, o parlamentar afirmou que a destruição de equipamentos em regiões de garimpo “estarrecia a todos”.

Primo do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), Priante foi eleito com 13 votos a favor e 2 em branco. O novo presidente tem como atribuição analisar propostas sobre política e direito ambiental, recursos naturais renováveis, flora, fauna, solo e desenvolvimento sustentável.

Segundo o deputado, o momento é oportuno para “promover todos os esforços necessários para colocarmos o Brasil no centro do debate ambiental mundial, ao mesmo tempo de fazer reflexões sobre temas que norteiam essa discussão”.

“Sei da responsabilidade de discutir sustentabilidade, é momento de pensar o País para as próximas gerações”, afirmou.

Cumprindo o sétimo mandato na Câmara dos Deputados, José Priante se reuniu no Palácio do Planalto, em fevereiro de 2022, com o então ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, com o secretário de Meio Ambiente, Bruno Rolim, e o prefeito de Itaituba, Valmir Climaco.

“[Vim] para buscar respostas diante dos últimos acontecimentos de destruição de ativos, que poderiam ser convertidos em benefício da sociedade. As cenas de destruição tem estarrecido a todos da região do Vale do Tapajós”, disse o parlamentar na época.

Questionado sobre o posicionamento, Priante afirmou que “esse é um pensamento que merece uma reflexão de todos nós da comissão do Poder Legislativo”.

A inutilização de maquinários apreendidos pelas forças de segurança ocorre quando não é possível a retirada dos equipamentos em segurança.

Operação Curupira

Em fevereiro deste ano, o governo do Pará deu início à operação “Curupira”, que atua nos municípios que registraram as maiores taxas de desmatamento no estado. A Unidade de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu é o primeiro alvo da operação.

Assediada por garimpos ilegais, a área de conservação estadual é a mais pressionada pelo desmatamento da Amazônia, segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

O diferencial dessa atuação estadual contra o desmatamento está na possibilidade de destruição de maquinários usados para crimes ambientais, como prevê o artigo 111º do decreto federal da Lei de Crimes Ambientais.

