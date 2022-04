Detran leva atendimento itinerante e multiprofissional a Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Três servidores de carreira do órgão estiveram presentes no município e realizaram, junto aos atendentes locais, uma troca de experiências para melhor atendimento ao público, esclarecendo dúvidas sobre os procedimentos e a melhor forma para a realização dos serviços de habilitação, veículo, além de dúvidas sobre informática, garantindo celeridade e segurança aos cidadãos.

A nova agência, que conta com um espaço exclusivo para crianças, conta agora com materiais educativos e jogos doados pelos servidores e entregues ao gerente.

[Foto: Asdecom / Detran] – O município de Novo Progresso, na região do Tapajós, recebeu, nesta quinta-feira (31), uma equipe multiprofissional do Departamento de Trânsito do Estado (Detran).

You May Also Like