Em bar, cantora é xingada ao não saber música dos Mamonas; uma vítima foi esfaqueada

Um homem xingou uma cantora, que se apresentava em um bar, após ela não saber tocar uma música do Mamonas Assassinas, e em seguida, esfaqueou um dos donos do estabelecimento, na cidade de Sorriso, em Mato Grosso, na noite de quarta-feira (30). (As informações são de Amanda Martins).

Segundo a polícia, o suspeito teria ingerido bebida alcoólica e se alterado, porque a cantora, que se apresentava no bar, não sabia tocar a música que ele pediu. Com raiva, o homem teria ameaçado a artista a chamando de “uma lásbica, uma idiota” e começou a dar socos na mesa.

Nesse momento, um dos donos do bar teria chegado para apaziguar a discussão, fazendo com o suspeito saísse do estabelecimento. Mas, o homem voltou minutos depois com duas facas e desferiu contra o segundo proprietário.

O suspeito está foragido até o momento. Já um dos donos do estabelecimento, que acabou ferido, foi encaminhado ao hospital, mas não corre risco de morte.

