Moradores reclamam de aumento do nº de moradores de rua em Novo Progresso;cobram solução da Prfeitura

(Foto:Via WhatsApp) – Comerciantes radicados no bairro Santa Luzia na região do peixotinho, motoristas e pedestres voltaram a procurar órgãos de imprensa nesta segunda-feira,11 de abril de 2022 para reclamar de um suposto aumento do número de moradores em rua na cidade observado nos últimos dias e do assédio praticado por tais pessoas. Segundo eles, os sem-teto lotam as calçadas, pedem dinheiro para comerciantes, motoristas e transeuntes, ingerem bebidas alcoólicas e promovem muita baderna. Alguns dos reclamantes supõem que estaria ocorrendo uma migração dessas pessoas de outras cidades para Novo Progresso. Outros não descartam a possibilidade de outros municípios da região estarem trazendo moradores de rua para Novo Progresso.

Conforme a opinião de um comerciante que pediu ajuda ao Jornal Folha do Progresso para divulgar, o problema não é apenas de segurança, mas de cunho social e de saúde pública. “Além do medo de ter que conviver com essas pessoas diariamente, fazendo uso de bebida alcoólica, há mau cheiro e a baderna que eles fazem é demais”, reclama.

“Do jeito que está não pode ficar. Diariamente, essas pessoas nos pedem dinheiro, roupa, comida, e percebemos que existem algumas pessoas com a saúde debilitada no meio deles, é um problema social, de saúde pública e de segurança”, avalia o comerciante José R. Pires de Oliveira.

Prefeitura não liga para o caso- “É um absurdo, uma pouca vergonha o que está acontecendo. Eles ficam deitados na calçada bebendo cachaça. Além disso, ficam o dia todo fazendo baderna, falando palavrões, gritando um com o outro e, por conta disso, não podemos passar na calçada. Estamos reféns de toda essa situação”, disse o comerciante para o Jornal Folha do Progresso. Ele acrescente e pede que Prefeitura encontre uma solução para a situação.

12/04/2022

