Carro da prefeitura de é apreendido com mais de 1.200 munições de arma de fogo no Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na revista no veículo, os militares encontraram 1.250 munições calibre 22 e munições de calibre 38. Todo armamento estava entre os produtos, conforme a denúncia descrevia. Perguntado de quem seriam as caixas, nenhum dos ocupantes assumiu a propriedade.

(Foto:Divulgação) – Carro da prefeitura de Novo Santo Antônio é apreendido com mais de 1.200 munições de arma de fogo O flagrante ocorreu na tarde de quinta-feira, (07), no município de Ribeirão Cascalheira. Carro da prefeitura de Novo Santo Antônio é apreendido com mais de 1.200 munições de arma de fogo

You May Also Like