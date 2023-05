Dois homens são baleados em residência em Sinop; um em estado grave

Dois homens, 26 e 27 anos, foram baleados, há pouco, dentro de uma residência, na rua das Ardízias, no bairro Jardim Primaveras. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e a mais velha está em estado grave.

Testemunhas relataram que os criminosos invadiram o local e começaram a atirar. Em seguida, fugiram. Além dos dois homens, uma criança e outra pessoa ficaram feridas, sem gravidade.

“Ao chegar no local, constatamos um atentado com quatro vítimas. Fui responsável pelo atendimento das vítimas com maior gravidade. A vítima mais nova estava com uma perfuração de abdômen superior. Consciente e orientada”, afirmou o médico Alef Rodrigues, do Corpo de Bombeiros.

Já o segundo baleado, de 27 anos, teve quatro perfurações. “Foram três de flanco esquerdo e uma de abdômen superior. Esse um pouco mais grave. Consciente, mas desorientado e com sinais de choque hipovolêmico”, detalhou o médico.

As quatro vítimas foram conduzidas ao hospital regional. A Polícia Militar faz rondas e tenta localizar algum dos criminosos. Até o momento, ninguém foi preso.

Fonte Só Noticias/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 13/05/2023/16:31:35

