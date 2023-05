Caminhonete cai em rio e condutor morre

A Toyota SW4 branca caiu da ponte no rio dos Peixes, ontem, nas proximidades do distrito de Nova Fronteira, que pertence ao município de Tabaporã no Mato Grosso (186 quilômetros de Sinop). O condutor foi identificado como Lucas Daniel Almeida Silva, 40 anos.

Conforme o registro da Polícia Militar, a equipe esteve no local e encontrou a caminhonete submersa. Com ajuda de terceiros, o veículo foi removido de dentro do rio sendo localizado o corpo de um homem.

No veículo havia alguns acessórios de pesca e nenhum documento da vítima foi localizado. O corpo do condutor foi encaminhado para exames de necropsia e identificação oficial na Politec de Sinop. A dinâmica do acidente é apurada pela Polícia Civil.

Na BR-163 entre Sinop e Sorriso duas pessoas morreram em acidente, hoje de madrugada.

Fonte Só Notícias/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 13/05/2023/16:31:35

