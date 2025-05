Jovem é morto com facada no peito após briga no sudeste do Pará

(Foto: Reprodução) – O crime ocorreu na manhã de domingo (4), na comunidade Água Branca

Um jovem identificado como Kairo Henrique Diniz Pereira foi assassinado com uma facada na região do peito, na zona rural do município de Ulianópolis. O crime ocorreu na manhã de domingo (04), após uma briga de bar na comunidade Água Branca. Nesta segunda-feira (5), um suspeito foi preso em flagrante por homicídio doloso.

Segundo as informações da polícia, a vítima deu entrada no Hospital Municipal de Ulianópolis (HMU) por volta das 10h30. O jovem apresentava um ferimento no peito causado por arma branca. Apesar de receber os socorros médicos, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo testemunhas, o crime teria sido motivado por ciúmes, quando a vítima e o suspeito estavam consumindo bebida alcoólica em um bar. O autor do homicídio, ainda não identificado, teria se irritado ao perceber que Kairo estava envolvido com a pessoa por quem ele demonstrava interesse.

Após deixar o local, o suspeito retornou armado com uma faca e desferiu um golpe no peito de Kairo. Moradores da área prestaram socorro e levaram a vítima até o hospital, mas a equipe médica confirmou o óbito pouco tempo depois. Ainda conforme o comunicado da PC, as “equipes da delegacia de Ulianópolis trabalham para localizar e prender um segundo suspeito, que já foi identificado”. Uma arma branca foi apreendida.

Fonte: Ingrid Sales – O Liberal

