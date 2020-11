( Foto: Polícia Federal de Mato Grosso/Assessoria)- Parte da droga estava escondida no assoalho do baú do caminhão e a outra quantidade em um fundo falso da caminhonete.

Dois motoristas são presos com 159 kg de cocaína em veículos parados na BR-163 em Nova Santa Helena no Mato Grosso —

A Polícia Federal apreendeu nesta sexta-feira (30) aproximadamente 159 kg de cocaína. A droga foi encontrada em um caminhão e em uma caminhonete parados na BR-163, no município de Nova Santa Helena, no norte de Mato Grosso.

Parte da droga estava escondida no assoalho do baú do caminhão e a outra quantidade em um fundo falso da caminhonete.

Os dois presos, após terem sido ouvidos na Delegacia de Polícia Federal em Sinop, a 503 km de Cuiabá, e indiciados pela prática do crime de tráfico de drogas, foram encaminhados para o Presídio Osvaldo Florentino Leite Ferreira – Ferrugem.

Por G1 MT

31/10/2020 14h26

