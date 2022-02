TRE abre período para atualização do cadastro de título de eleitor no Pará

Pessoas com situação irregular ficam impedidas de emitir outros documentos, receber benefícios do governo ou fazer contrato com o poder público. — Foto:Divulgação/TRE-AL

Eleitores têm até 5 de maio para resolver pendências e regularizar situação cadastral junto ao órgão.

Em 2022 haverá eleições gerais e a Justiça Eleitoral do Pará convocou os eleitores para regularizar o cadastro eleitoral e resolver com antecedência qualquer situação pendente. O prazo final para o cadastro é 5 de maio.

O alerta do TRE é para que os eleitores não deixem para fazer a regularização nos últimos dias. Antecipar o serviço agiliza os atendimentos e evita o desconforto das filas, principalmente durante a pandemia.

Os serviços disponíveis nos locais de atendimento ao eleitor vão desde o alistamento para os jovens que estão tirando o título pela 1ª vez, passando pelo serviço de 2ª via do documento, transferência de domicílio até a revisão de dados cadastrais.

Jovens de 16 anos que desejam ter o título de eleitor, devem apresentar carteira de identidade ou certidão de nascimento e comprovante de residência. Entre 18 e 19 anos, é preciso documento de identidade com foto e comprovante de residência. Pessoas acima dos 19 anos que não possuem título, precisarão pagar multa.

O cidadão em situação irregular com a Justiça Eleitoral sofrerá algumas restrições: fica impedido de tirar passaporte, efetuar matrícula em instituições públicas de ensino, tomar posse em cargos públicos e renovar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Além disso, quem estiver com situação irregular também não poderá fazer qualquer tipo de contrato com o poder público, incluindo receber benefícios, como a Bolsa Família.

Em Belém, a Central de Atendimento ao Eleitor (CAE) atende 10 Zonas Eleitorais. A Central fica na Travessa Pirajá, entre Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira. O atendimento na central é feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas.

Para quem mora no Distrito de Icoaraci, existe a opção do cartório da 30ª ZE, que fica na rua Manoel Barata, 1104. Moradores de outras cidades podem conferir os locais disponíveis para atendimento pelo site do TRE/PA.

Jornal Folha do Progresso em 02/02/2022/09:11:13

