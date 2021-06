Dupla armada e encapuzada rendem vigia e roubam arma e moto na CASAI (saúde Indígena) de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda de acordo com a informação, os bandidos estavam encapuzados, abordaram o vigia, e cometeram o assalto. Indígenas estavam no local e presenciaram a ação, que ocorreu por volta das 20 horas deste sábado 19 de junho de 2021.

Conforme informações coletadas pelo Jornal Folha do Progresso com funcionário da empresa “PROTHEUS SEGURANÇA PRIVADA”, que presta serviços para CASI em Novo Progresso, o vigia Magno Fabricio, foi rendido por dois homens encapuzados, armados com uma pistola e uma espingarda calibre 12, teve um revólver calibre 38 ,munições e uma motocicleta Honda Titan de cor preta roubados. Após cometerem o assalto fugiram rumo ignorado. Eles chegaram em uma moto preta, disse.

