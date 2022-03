Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba, abre vagas para técnico de enfermagem; salário é de R$1.212

Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba — Foto: Jader Paes/Agência Pará

Contratações estão ocorrendo por meio da análise curricular.

O Hospital Regional do Tapajós (HRT), em Itaituba, sudoeste do Pará, está com vagas abertas para contratação imediata de técnico de enfermagem. As inscrições vão até sexta-feira (25). (As informações são g1 PA — Belém).

As contratações estão ocorrendo por meio da análise curricular. O valor salarial para o cargo é de R$ 1.212,00 mais bonificação.

Interessados precisam enviar o currículo para o e-mail: selecao@itaituba.institutomaissaude.org.br.

De acordo com o setor de Recursos Humanos (RH), os interessados devem estar com o registro do Conselho Regional de Enfermagem (COREN) ativo.

Para mais informações os candidatos podem entrar em contato com o setor de recursos humanos do HRT pelo WhatsApp (93) 99216-7350.

Serviço

Vagas de contratação imediata para técnico de enfermagem no Hospital Regional do Tapajós

Salário: R$ 1.212,00

Enviar currículo para o e-mail: selecao@itaituba.institutomaissaude.org.br

Encerramento das inscrições: 25 de março

Contato para mais informações: WhatsApp (93) 99216-7350.

Jornal Folha do Progresso em 21/03/2022/10:00:16

