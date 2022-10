Dupla é presa por tráfico de drogas e receptação, em Uruará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os dois homens e os objetos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Os policiais foram informados, via denúncia anônima, de que um conjunto de kitnets, no bairro Morumbi, era usado por criminosos para o desmanche de motocicletas roubadas ou furtadas. No local, os militares encontraram dois homens ao lado de um prato contendo cocaína. Dentro de duas casas, foram encontrados diversos produtos, entre eles, joias, munições, ventiladores, drogas, entre outros materiais.

Dois homens foram presos em Uruará, no sudoeste do estado, suspeitos de tráfico de drogas e receptação. Na casa onde a dupla estava foram encontrados celulares, drogas, relógios e diversas peças automotivas. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (27).

