Edital IBAMA 2020: Seleção com 1.481 vagas em 18 estados brasileiros tem minuta publicada

Oportunidades temporárias tem como objetivo o reforço aos atendimentos de emergências ambientais em diversas cidades do Brasil.- (Foto:Reprodução)

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou nesta terça-feira, 16, em edição do Diário Oficial da União (DOU), a minuta do edital de um novo processo seletivo.

O próximo certame do órgão irá ofertar 1.481 vagas temporárias para o reforço aos atendimentos de emergências ambientais. Estima-se que o documento seja divulgado na íntegra, com o prazo de inscrição, requisitos, salários, entre outras informações, ainda hoje.

Pela minuta liberada, já é possível saber alguns detalhes sobre o que será divulgado em edital. Como por exemplo, o número de vagas e cargos. Confira abaixo

Vagas do processo seletivo IBAMA 2020

Conforme o documento publicado no Diário Oficial da União (DOU), o edital vai contar com 1.481 vagas distribuídas da seguinte forma:

1.160 vagas para brigadistas;

281 vagas para cargos de chefia de esquadrão e brigada; e

40 vagas para supervisores de brigada.

Localidades das vagas

As oportunidades têm como destino as seguintes cidades:

Sena Madureira e Basiléia (AC);

Apuí e Humaitá (AM);

Oiapoque e Tartarugalzinho (AP);

Serra do Ramalho, Porto Seguro, Barreiras e Itaetê (BA);

Quixeramobim (CE);

Brasília (DF);

Cavalcante, Alto Paraíso, Minaçu, Teresina de Goiás (GO);

Amarante do Maranhão, Fernando Falcão, Montes Altos, Bom Jardim e Grajaú (MA);

São João das Missões (MG);

Porto Murtinho, Aquidauna e Corumbá (MS);

Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis e Conquista D Oeste, Cáceres, Paranatinta, Feliz Natal, São Felix do Araguaia, Brasnorte, Costriguaçu,Canarana e Serra Nova Dourada (MT);

Moju, São Geraldo do Araguaia, Pau D Arco, Altamira, Monte Alegre, Novo Progresso, Oriximiná e Itaituba (PA);

Petrolina e Serra Talhada (PE);

Floriano, Alvorada do Gurguéia, Curimatá e Uruçuí (PI);

Rio de Janeiro (RJ);

Porto Velho, Machadinho D Oeste e Nova Mamoré (RO);

Uiramutã, Normandia, Boa Vista, Cantá, Amajari, Alto Alegre e Pararaima (RR); e

Pium, Formoso do Araguaia, Tocantinópolis, Tocantínia, Pium, Lagoa da Confusão, Itacajá e Palmas (TO).

Inscrições e modelos de contrato concurso IBAMA

Interessados em participar da seleção deverão se inscrever no site do IBAMA a partir da data a ser divulgada. Os contratos terão duração inicial de seis meses, podendo ser prorrogados por um prazo maior caso o órgão julgue necessário. Contudo, o período não pode ultrapassar dois anos.

O objetivo do governo é seguir com as contratações temporárias em tempos de pandemia, assim como ocorre atualmente com o processo seletivo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no reforço aos atendimento nas agências.

Último processo seletivo do IBAMA

A última seleção do IBAMA aconteceu em 2014 com a oferta de 20 vagas temporárias para os cargos de analista de suporte em segurança da informação, analista em TI para planejamento e gestão de contratos de TI, e gerente de projetos de TI. A remuneração foi de até R$ 8.300,00.

Na época, os candidatos foram classificados por meio de provas objetivas e discursivas. A avaliação objetiva teve 120 questões distribuídas pelas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Informática;

Matemática;

Raciocínio Lógico;

Atualidades; e

Conhecimentos Específicos.

