Entregador é baleado por PM que se recusou a buscar a buscar o pedido na portaria na Zona Oeste do Rio; veja vídeo

(Foto: Reprodução/Globo News)- Um entregador foi baleado nesta segunda-feira (4) por um cliente, um policial militar, que tinha se recusado a descer para buscar o pedido na portaria, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nilton Ramon de Oliveira, de 24 anos, foi atingido na coxa.

O policial Roy Martins Cavalcanti fez um pedido para ser entregue em Vila Valqueire, e Nilton foi atender de bicicleta. No portão do endereço, o PM exigiu que o entregador levasse o lanche até a casa. Os dois começaram a discutir por mensagem.

O entregador voltou para a lanchonete 20 minutos depois, mas o PM foi atrás dele e, após continuarem a discussão, Roy atirou em Nilton.

O IFood informou que está levantando informações sobre esse caso para prestar o suporte necessário. A empresa também fez um esclarecimento: a obrigação do entregador é deixar o pedido no primeiro ponto de contato, seja o portão da casa ou portaria do prédio.

Veja vídeo:

Entregador é baleado por PM que se recusou a buscar a buscar o pedido na portaria na Zona Oeste do Rio.

Leia mais: https://t.co/HhsmR2xGAD pic.twitter.com/vc1w1Cakc2 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 5, 2024

