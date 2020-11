Eleição 2020 – Campanha para que ninguém reeleja um vereador toma conta das redes sociais em Novo Progresso

Não reeleja vereador

Uma campanha contra reeleger vereadores no mandato está tomando conta das mídias sociais de Novo Progresso. “NÃO REELEJA VEREADOR”. Se, com 4 anos não mostrou serviço… Fora!” É o slogan da campanha. De fato, essa última legislatura da Câmara de vereadores, está sendo considerada uma das piores dos últimos tempos. Na tentativa para facilitar a reeleição o grupo de nove vereadores aprovou lei e aumentou número de vagas que passou de 9 para 11, a tentativa é abrir espaço para reeleição com mais facilidade. A campanha nas redes sociais está forte e os comentários que nesta legislatura com muito esforço, salva-se um ou dois.

"CAMPANHA TEM PATROCINADORES PARA FESTA"

Vejam algumas postagens das redes sociais

