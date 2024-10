Eleições 2024-105 candidatos estão aptos a disputa de vereador em Novo Progresso (PÁ), números e situação jurídica

Novo Progresso (PA): chegou o momento dos cidadãos escolherem os vereadores que representarão a cidade pelos próximos quatro anos. No próximo domingo (6), os eleitores vão às urnas para decidir quem merece seu voto nas Eleições 2024.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda.

Alcione Nova Era – 20345 – PODE – Deferido Alessandra Alves – 15333 – MDB – Deferido Ana Paula – 13238 – PT – Deferido Andre Cordeiro – 20380 – PODE – Deferido Ayrton Engenheiro – 22222 – PL – Deferido Badéco – 55123 – PSD – Deferido Bepdjyre Kamaú – 15651 – MDB – Deferido Betão – 55333 – PSD – Deferido Bueno – 44567 – UNIÃO – Deferido Cabral – 11444 – PP – Deferido Carla – 44555 – UNIÃO – Deferido Ceara Piranha – 13555 – PT – Deferido Tenete da Junta Militar – 10144 – REPUBLICANOS – Deferido Chico Sousa – 20333 – PODE – Deferido China – 10333 – REPUBLICANOS – Deferido Cilene Dutra – 11125 – PP – Deferido Claudio – 11555 – PP – Deferido Cris – 15777 – MDB – Deferido Davilene do Santa Julia – 11122 – PP – Deferido Demétrio – 22345 – PL – Deferido Diolloko – 22789 – PL – Deferido Dirck Roberto – 15163 – MDB – Deferido Dr Esdras – 11333 – PP – Deferido Elaine Prezza – 55163 – PSD – Deferido Eliane Silva – 23163 – CIDADANIA – Deferido Ellen Almeida – 10111 – REPUBLICANOS – Deferido Enfermeira Ivete – 55192 – PSD – Deferido Erialdo Jardim America – 45155 – PSDB – Deferido Eury – 55242 – PSD – Deferido Evangelista Altair – 45345 – PSDB – Deferido Fabiane Silva – 13557 – PT – Deferido Fabriela dos Idosos – 40555 – PSB – Deferido Fatima do Crepe Suiço – 20777 – PODE – Deferido Francisco Moto Taxi – 13222 – PT – Deferido Gaby Montenegro – 40123 – PSB – Deferido Genesio – 44666 – UNIÃO – Deferido Gilberto Maldaner – 10121 – REPUBLICANOS – Deferido Gustavo Pinheiro – 55510 – PSD – Deferido Heloisa Garimpeira – 15151 – MDB – Deferido Herlan Cardoso – 15555 – MDB – Deferido Ilson Podsiad – 23123 – CIDADANIA – Deferido Irmã Aleluia – 11789 – PP – Deferido Irmã Lúcia – 10122 – REPUBLICANOS – Deferido Irma Rosi – 55789 – PSD – Deferido Irmão Relojoeiro – 44123 – UNIÃO – Deferido Irmao Zico – 45678 – PSDB – Deferido J Franco – 10888 – REPUBLICANOS – Deferido Jair Valente – 20222 – PODE – Deferido Jaqueline – 44244 – UNIÃO – Deferido Jaqueline Caminhoneira – 22163 – PL – Deferido Jefferson Silva – 13131 – PT – Deferido João Mitkus – 40222 – PSB – Deferido Jonas Freitas – 10222 – REPUBLICANOS – Deferido Jorzian Oliveira – 45045 – PSDB – Deferido Juliano Simionato – 55555 – PSD – Deferido Leidineia Dembinsky – 20123 – PODE – Deferido Leny Ferreira – 40910 – PSB – Deferido Lia Publicidade – 44888 – UNIÃO – Deferido Luizão da Flona do Jamanxin – 15222 – MDB – Deferido Magno Costa – 15000 – MDB – Deferido Mara Rocha – 13528 – PT – Indeferido em prazo recursal ou com recurso Marcão do Povo – 40220 – PSB – Deferido Mari Claúdia – 22000 – PL – Deferido Mario do Chopão – 11000 – PP – Deferido Mateus Monteiro – 22022 – PL – Deferido Michelly do Macarrâo – 44444 – UNIÃO – Deferido Moacélio – 11123 – PP – Deferido Moises Moto Taxi – 11222 – PP – Deferido Nando – 11111 – PP – Deferido Nego do Bento – 15650 – MDB – Deferido Neudo da Sucata – 45163 – PSDB – Deferido Nilda Varela – 45597 – PSDB – Deferido Nilson Marceneiro – 20101 – PODE – Deferido Palmaro – 10163 – REPUBLICANOS – Deferido Pastora Kelly Alves – 55456 – PSD – Deferido Paulo Barth – 13351 – PT – Indeferido em prazo recursal ou com recurso Pedro da Zumba – 15024 – MDB – Deferido Pedro Vargas – 44744 – UNIÃO – Deferido Prof Nubia Machado – 15123 – MDB – Deferido Professora Beatriz – 44007 – UNIÃO – Renúncia Quatro Zoi – 40456 – PSB – Deferido Rato – 10000 – REPUBLICANOS – Deferido Regina Machado – 45555 – PSDB – Deferido Reginaldo Viana – 55000 – PSD – Deferido Reise – 22123 – PL – Deferido Roberto Novilha Gorda – 44777 – UNIÃO – Deferido Rodrigo Martins – 11163 – PP – Deferido Rodrigo Oliveira – 10789 – REPUBLICANOS – Deferido Rogerio – 15153 – MDB – Deferido Rosilda Araujo – 20122 – PODE – Indeferido em prazo recursal ou com recurso Samuel Bortolin – 10123 – REPUBLICANOS – Deferido Sub Tenente Rego – 20190 – PODE – Deferido Suzete Castro – 20029 – PODE – Deferido Thais Pessoa – 40230 – PSB – Deferido Tiririca – 44044 – UNIÃO – Deferido Toco do Povo – 40789 – PSB – Deferido Tubarão – 13000 – PT – Indeferido em prazo recursal ou com recurso Valentin Pantoja – 45455 – PSDB Valeria do Industrial – 11456 – PP – Deferido Wagna Cabeleireira – 10777 – REPUBLICANOS – Deferido Wagner Sombra – 20200 – PODE – Deferido Waldiron – 22333 – PL – Deferido Wilder da Saúde – 55190 – PSD – Deferido Ze Neto – 44333 – UNIÃO – Deferido

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

