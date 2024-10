Eleições 2024: Verifique se está em dia com a Justiça Eleitoral

Verifique sua situação eleitoral | Foto: Divulgação

Descubra como verificar se seu título de eleitor está regular e como regularizá-lo para as eleições de 2024.

As eleições 2024 já estão chegando e é o momento de verificar se sua situação eleitoral está regularizada. O primeiro turno será neste domingo (06). A votação será aberta a partir das 8h, considerando-se o horário de Brasília, com encerramento às 17h.

Para votar nas Eleições Municipais de 2024, nos dias 6 de outubro (1º turno) e 27 de outubro (se houver 2º turno na sua cidade), é necessário estar em dia com a Justiça Eleitoral. Mas como saber se a minha situação está regular?

Clique aqui (item 7) e consulte se seu título está regular, cancelado ou suspenso.

Situação: Regular

Significa que o título de eleitor está disponível. Ou seja, você pode votar sem problemas.

Situação: cancelado

Na condição de cancelado, o título fica indisponível para voto.. Os principais motivos do cancelamento são ausência à votação (três eleições consecutivas sem apresentar justificativa) ou o não comparecimento à revisão do eleitorado no município onde você vota.

Situação: suspenso

O título suspenso também impede a eleitora ou o eleitor de votar. A suspensão ocorre em caso de conscrição (prestação de serviço militar), condenação criminal definitiva, condenação por improbidade administrativa transitada em julgado (em que não caiba mais recurso), entre outros.

Como regularizar o título?

Agora não é possível efetuar a regularização do título cancelado, pois o cadastro de eleitor está fechado para as Eleições Municipais de 2024. O cadastro abre em novembro, até lá, caso o eleitor ou

