Em 2019, seis pessoas já morreram em acidentes envolvendo a rede elétrica no Pará

ORIENTAÇÕES – Em caso de acidente, o local deve ser imediatamente isolado. E enquanto a energia não for desligada, não se deve retirar objetos ou pessoas que estejam em contato com fios. É preciso acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193, e a Celpa, pelo número 0800 091 0196.

De acordo com o executivo da área de Serviços Técnicos Comerciais da Celpa, Pabllo Ricardo, a rede elétrica jamais deve ser manuseada por pessoas leigas no assunto. “Somente profissionais treinados e habilitados devem manusear a rede elétrica. A eletricidade é algo perigoso, que devemos ter todo o cuidado possível para evitar acidentes. Nós lamentamos esses acidentes e reforçamos que se deve manter distância da rede de distribuição”, orienta o executivo.

“As intervenções por pessoas despreparadas e não autorizadas na rede de distribuição de energia elétrica é o principal causador de acidentes, na maioria das vezes essas intervenções ocorrem para realização de ligações irregulares. A distribuidora reforça que o furto de energia são procedimentos irregulares e que geram prejuízos a toda a sociedade, como interrupções no fornecimento e oscilações no nível de tensão”, diz nota divulgada empresa.

Seis pessoas já morreram em acidentes envolvendo a rede elétrica no Pará em 2019. A informação é da Celpa, que afirma que os incidentes estão diretamente relacionadas a procedimentos irregulares na fiação energizada. Em Belém, foram duas mortes recentes e outras quatro fatalidades aconteceram em cidades como Castanhal, Mojuí dos Campos, Cachoeira do Arari e Muaná.

