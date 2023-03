Em ato cruel, cavalo tem o rabo queimado por moradores de uma comunidade rural de Monte Alegre (PA)

(Foto:Reprodução) – Em ato de barbárie e selvageria, moradores de uma comunidade rural do município de Monte Alegre, no oeste do Pará, atearam fogo no rabo de um cavalo.

O caso veio à tona, após um vídeo ter sido postado e compartilhado em redes sociais. O ataque ao animal teria ocorrido há quatro dias.

Nenhuma descrição disponível.

Na manhã desta quinta-feira, 02 de março, guarnições da Polícia Militar foram até a Comunidade de Baixão, na zona do Maripá da Terra Preta, onde o crime teria acontecido, para fazer os primeiros levantamentos sobre a situação sofrida pelo equino.

Devido ao crime, a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) emitiram notas à imprensa.

NOTA DA SEMMA

Está circulando nas redes sociais, um vídeo que teria sido gravado na comunidade Baixão, onde diversas pessoas estimulam outra a atear fogo na cauda (rabo) de um cavalo, configurando maus tratos. A SEMMA esclarece a sociedade, que o ato praticado configura-se como Crime e Infração Ambiental, conforme previsto no Art. 32 da Lei Federal nº9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) que prevê pena de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano, além disso, o Art.29 do Decreto Federal Nº 6.514/2008, prevê multa que varia de 500 R$ (quinhentos) a 3000 R$ (três mil) reais por indivíduo. A SEMMA está investigando e coletando informações sobre os autores do crime.

Quem tiver informações sobre pessoas envolvidas nesse ato de barbárie, entre em contato conosco ou com os órgãos polícias, sua identidade será mantida em sigilo.

NOTA DA POLÍCIA MILITAR

Tão logo que a Polícia Militar tomou conhecimento através das redes sociais, foram deslocadas duas guarnições até a área do Baixão no Maripá. As informações colhidas no local são de que o fato ocorreu há mais de quatro dias, porém, somente no dia de hoje, ocorreu a divulgação nas redes sociais. No entanto, não foi possível localizar os acusados que adentraram para área de várzea de difícil acesso, impossibilitado a localização momentânea. A Polícia Militar mantém diligências e assim que forem localizados serão conduzidos para prestarem esclarecimentos dos fatos na Delegacia de Polícia Civil.

Por:Jornal Folha do Progresso Com informações do Portal Santarém em 03/03/2023/16:03:55

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...