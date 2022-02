Em Itaituba, três homens são presos por tráfico de drogas

A PM apreendeu 56 g de material aparentando ser maconha, um cordão dourado, R$ 364,00, e o carro que os homens estavam (Foto:Reprodução / Giro Portal)

Eles tinham material similar à maconha e um deles estava foragido da Justiça

A polícia, em Itaituba, no sudoeste do Pará, prendeu sob a acusação de tráfico de entorpecentes três homens, na noite de segunda-feira (14), no bairro Bom Remédio. Eles estavam em um carro onde os policiais encontraram material similar à maconha e R$ 364,00. Segundo os policiais, um dos suspeitos era foragido da justiça. (As informações são do site Giro Portal).

Deyvison dos Reis Gomes ainda tentou se desfazer dos entorpecentes, mas acabou preso.

O flagrante foi feito por policiais militares das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), após denúncia de que um grupo de homens vinha cometendo atos ilícitos, com o uso de um veículo Fiat/Mobi, de cor branca. Uma guarnição localizou o carro com as características informadas, fez a abordagem e descobriu o material similar à maconha dentro do veículo.

De acordo com a PM, foi apreendido um total de 56 gramas do material aparentando ser maconha, e ainda o próprio Fiat Mobi branco, um cordão dourado e os R$ 364,00. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

Jornal Folha do Progresso em 16/02/2022/07:41:48

