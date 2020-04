Em Marituba, idoso é encontrado enterrado no quintal de casa

(Foto:Igor Mota / O Liberal) – Segundo familiares, ele estava desaparecido há oito dias

Um idoso identificado como Valdelino Moraes de Souza, de 70 anos, foi encontrado morto e enterrado no quintal de sua casa, no conjunto Albatroz II, em Marituba, na manhã desta quinta-feira (16). A vítima, segundo informações de familiares, estava desaparecida há oito dias.

“A gente batia na casa dele e não conseguíamos entrar. Ontem nós pulamos o muro e percebemos que na parte dos fundos a casa estava toda arrombada, saqueada, não tinha mais nada. Entramos no quarto dele e o lençol estava com um pouco de sangue. Aí deduzimos que tinha acontecido uma fatalidade”, conta o irmão da vítima, que não será identificado por questões de segurança.

Quando a família saiu do imóvel, foi direto à Delegacia de Polícia registrar um Boletim de Ocorrência (B.O). Nesta manhã, os policiais foram até a residência com os familiares e lá identificaram que no quintal de Valdelino, que costumava ser completamente organizado, havia uma área com muito entulho em cima.

“Desconfiamos desse lugar. Eles cavaram um pouco, só para ver se tinha algo lá, e detectaram que o corpo estava no exterior da casa, no quintal, enterrado”, explicou o irmão.

De acordo com a perícia, só um exame necroscópico poderá afirmar como Valdelino foi morto. No corpo, que estava enrolado em um lençol, não há marcas de arma branca ou disparos de arma de fogo. Apenas o pescoço apresenta inchaço, o que levantou a hipótese de estrangulamento, mas, pelo avançado estado de decomposição, somente o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), a partir do médico legista, poderá confirmar a causa.

Valdelino era aposentado, morava sozinho, deixa três filhas e oito netos. A Polícia Civil irá investigar o caso. A principal linha de investigação, até o momento, é de latrocínio (roubo seguido de morte).

