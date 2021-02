Motorista carbonizado em colisão no Nortão será identificado através de DNA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Civil de Paranaíta, que atendeu a ocorrência, preliminarmente foi possível constatar no local que o motorista da Duster perdeu o controle e invadiu a pista contrária, atingindo o caminhão frontalmente.

Os restos mortais continuarão no Instituto Médico Legal (IML) até o resultado do exame ser entregue. Não foi apontado estimativa de prazo para o resultado ser entregue.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) confirmou, ao Só Notícias, que uma pessoa que seria familiar do motorista do Renault Duster preto, que se envolveu em colisão com um caminhão Ford Baú, ontem de manhã, na MT-208, entre Alta Floresta e Nova Monte Verde (314 e 467 quilômetros de Sinop, respectivamente) compareceu à unidade para coleta de material para confronto de DNA.

