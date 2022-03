Em operação Polícia Civil apreende fuzil AK 47 banhado a ouro

Um fuzil banhando a ouro foi aprendido durante a deflagração da Operação Sem Fronteiras por policiais civis do Distrito Federal, nesta terça-feira (7). A operação também abrange os estados de Goiás e Paraná, onde a arma de grosso calibre foi apreendida.

Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão. A deflagração ocorre após dois anos de investigação por parte da 5ª Delegacia de Polícia. De acordo com o apurado pela corporação, as três quadrilhas de tráfico de drogas sintéticas chegaram a enviar, mensalmente, 10 quilos de cocaína para o DF e 90 quilos para o Rio de Janeiro. Assim como armas de grosso calibre. A ação é um desdobramento da Operação Delivery, deflagrada em fevereiro do ano passado, que resultou na prisão de 24 suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas. (A informação é do Portal Mais GO)

Um dos principais alvos da operação estava em Foz do Iguaçu (PR) e se especializou em vendas de fuzis para facções criminosas do Rio de Janeiro. Em seu celular, os policiais encontraram vídeos que o homem ostentava as armas de grosso calibre banhadas a ouro.

Outro grupo investigado foi detido em Águas Claras (DF) e era especializado no tráfico para usuários de alto poder aquisitivo. Um dos alvos da operação produzia os entorpecentes em casa e teria aprendido a “cozinhar” as drogas na Califórnia (EUA).

Além de Águas Claras, outros traficantes foram presos na Asa Sul, Guará, Samambaia, Paranoá e Alto Paraíso (GO).

Jornal Folha do Progresso em 22/03/2022/10:32:51

