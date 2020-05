Em Parauapebas, técnico em enfermagem é executado por marido da amante

Ernandes Rodrigues Pereira foi alvejado com três tiros, sendo um na região da cabeça (Foto:Redes Sociais)

Ernandes Rodrigues Pereira, de 25 anos, foi alvejado com três tiros. Polícia suspeita que amante seja cúmplice

O técnico em enfermagem Ernandes Rodrigues Pereira, 25, foi executado a tiros na noite desta terça-feira (12), no bairro Nova Vida II, no município de Parauapebas, sudeste paraense. De acordo com informações da Polícia Civil, a suspeita é de que o autor do crime seja o marido da amante da vítima, que também seria cúmplice do homicídio. O casal fugiu após o ato criminoso e segue sendo procurado pela polícia.

Segundo a polícia, Ernandes teria saído do trabalho no início da tarde de terça, tomando carona de uma colega, de prenome Antônia, com quem mantinha, supostamente, um envolvimento extraconjugal. O carro em que estavam, de propriedade de Antônia, foi seguido até o destino final, na rua Ayrton Senna, bairro Nova Vida II, por uma motocicleta, modelo Pop, de cor branca.

Ao chegar no local, os dois homens que estavam na motocicleta se aproximaram da vítima, momento em que o passageiro que estava na garupa desceu do veículo e disparou três vezes contra Ernandes. Um dos disparos atingiu a região da cabeça da vítima, que chegou a ser socorrida e levada para o Hospital das Clínicas de Parauapebas (HCP), mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o irmão da vítima, Ernildo Rodrigues Pereira, que prestou o socorro o levando ao hospital, informou em depoimento que Ernandes já estava sendo ameaçado pelo marido de Antônia, identificado apenas pelo prenome Carlos.

A polícia segue com as diligências para localizar e prender o casal Antônia e Carlos, acusado de assassinar Ernandes. Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do crime, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

