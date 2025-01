Dirceu faz maratona de visitas a municípios do Pará em prestação de contas

Deputado Dirceu Caten reúne-se com moradores do Bairro Infraero, em Marabá, durante um café da manhã para prestar contas de seu mandato e reforçar parcerias com a comunidade local – Foto: Rede Social

Nos encontros, Dirceu destacou parcerias já estabelecidas e ouviu prioridades da população, como melhorias em infraestrutura, saúde e educação.

O deputado estadual Dirceu Ten Caten, do Mandato Bote Fé, tem realizado uma série de visitas a municípios do Pará para apresentar prestações de contas de seu trabalho parlamentar e discutir demandas locais. A agenda, que incluiu cidades como Jacundá, Goianésia, Nova Ipixuna, Marabá, Itupiranga, Capanema, São João de Pirabas e Santo Antônio do Tauá, reforça o compromisso do parlamentar com a transparência e o diálogo direto com as comunidades.

Nos encontros, Dirceu destacou parcerias já estabelecidas e ouviu prioridades da população, como melhorias em infraestrutura, saúde e educação. Em Marabá, reuniu-se com moradores do Bairro da Infraero, tradicional base de apoio, para detalhar suas ações na Assembleia Legislativa. Já em São João de Pirabas, o foco foi o apoio à agricultura familiar: o parlamentar discutiu o reconhecimento da Cooperativa Agromel, que reúne produtores de mel, e articulou ações conjuntas com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf).

Além das agendas territoriais, o deputado tem avançado em iniciativas legislativas voltadas à valorização cultural. Dois projetos de lei de sua autoria propõem incluir no patrimônio histórico e artístico do Pará o Grupo Folclórico Amazônia, de Ananindeua – com 36 anos de atuação na preservação de tradições populares –, e a obra do Mestre Luís Pontes, reconhecido por seu trabalho socioeducativo com jovens em situação de vulnerabilidade por meio da música.

Produtividade legislativa

Em 2024, Dirceu registrou 100 proposições na Assembleia Legislativa, entre projetos de lei, moções, requerimentos e uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC). As matérias abrangem temas como desenvolvimento rural, acesso a políticas públicas e reconhecimento de iniciativas culturais, refletindo prioridades debatidas durante as visitas aos municípios.

A maratona de prestação de contas integra uma estratégia de atuação consolidada pelo parlamentar, que prioriza a proximidade com eleitores e lideranças regionais. Em Itupiranga e Santo Antônio do Tauá, por exemplo, encontros com prefeitos, secretários e comunidades reforçaram a articulação para demandas locais. O modelo, mantido desde seu primeiro mandato, busca alinhar a produção legislativa às necessidades concretas da população.

Com foco na agricultura familiar, na cultura e no desenvolvimento regional, as ações de Dirceu reforçam uma agenda pautada pelo fortalecimento de políticas públicas e pelo reconhecimento de identidades locais, elementos centrais em sua trajetória política no estado.

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate/ Divulgação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2025/16:21:31

