Embarcação com passageiros sofre avaria no casco e por pouco não vai a pique em Santarém

Embarcação ficou inclinada devido à entrada de água pelo casco — Foto: Amarildo Gonçalves/Tv Tapajós

Barco chegava ao município quando o casco foi danificado por uma estrutura contundente próximo ao porto do DER.

Uma embarcação de madeira com passageiros por pouco não foi a pique no início da manhã desta quarta-feira (28), quando chegava ao município de Santarém, oeste do Pará, proveniente do distrito de Monte Dourado, município de Almeirim, de onde saiu na segunda-feira (26).

O B/M Espírito Santo que tem capacidade para 100 passageiros, transportava 60 e algumas cargas no convés. Ao se aproximar do porto do DER, cerca de 150 metros da margem, sofreu uma avaria no casco de madeira após bater em uma estrutura contundente por volta das 05h30.



Passageiros foram desembarcados em pequenos botes. Ninguém ficou ferido — Foto: Reprodução/Redes Sociais

O comandante conseguiu manobrar rapidamente e levou a embarcação para mais próximo da margem, ao lado do píer do Terminal Hidroviário de Santarém, que está em construção. Os passageiros foram tirados do barco em botes e boias, assim como as bagagens. Não há registro de feridos, apenas danos materiais.

Tripulantes da embarcação acreditam que o casco foi danificado por uma estrutura metálica ou de concreto da obra do Terminal Hidroviário de Santarém, e informaram que outras embarcações já se acidentaram no mesmo local que não está sinalizado.

Uma equipe da Capitania Fluvial de Santarém esteve no local e um inquérito deve ser instaurado para apurar as circunstâncias do incidente.

