Empresa de Santarém ganha licitação para construir 10 salas para vereadores em Novo Progresso

Nesta semana o Presidente da Câmara municipal vereador Chico Souza,divulgou o nome da empresa que venceu o processo de licitação e será responsável pela construção de 10 salas para os vereadores.

Duas empresas participaram da concorrência a “Amazônia Negócios e Consultoria e Assessoria e Serviços EIRELI” com sede na cidade de Itaituba-PA, foi desclassificada por insuficiência de documentos. A empresa vencedora “”Dpv Engenharia e Serviços Ltda (Construtora Dpv)” localizada na Avenida Orquídea no bairro do aeroporto velho na cidade de Santarém, PA.” O valor que será aplicado para construção das 10 salas é de R$ 725.311,58 (trezentos e vinte e cinco mil trezentos e onze reais e cinquenta e oito centavos) a obra pode ser reajustada em até 50% do valor, podendo chegar a R$ 1 milhão.

Ainda conforme informação da assessoria do legislativo, as empresas de Novo Progresso não aceitaram o convite para participar da concorrência pública.

Cada uma das salas contará com banheiro, varanda e depósito externo.

Quanto ao tempo de construção, as obras devem ficar prontas em até 180 dias.

