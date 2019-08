Encceja 2019: cartão de confirmação já está disponível

Cartão de confirmação do Encceja 2019 é divulgado

Prova é destinada a brasileiros que não concluíram os níveis fundamental ou médio em idade adequada

Foi divulgado nesta segunda (12) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) o cartão de confirmação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2019. Constam no documento, que pode ser encontrado no site, informações como local e horário de prova, dados pessoais, atendimento e nível de certificação.

A prova é destinada a brasileiros que não concluíram os níveis fundamental ou médio em idade adequada. De forma gratuita, jovens e adultos que moram no Brasil ou no exterior podem adquirir a certificação, inclusive pessoas privadas de liberdade. No entanto, é preciso ter, no mínimo, 15 anos para certificação do ensino fundamental e, 18 anos, para o médio.

A avaliação ocorre no período da manhã e tarde do dia 25 de agosto, em todos os estados e no Distrito Federal, nos municípios indicados no edital. Os portões de acesso serão abertos às 8h e fechados às 8h45 no período da manhã e no período da tarde serão abertos às 14h30 e fechados às 15h15, de acordo com horário oficial de Brasília.

No dia da prova

Além da caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, os participantes devem levar um documento de identificação original e com foto para o dia da prova. Confira alguns deles: Passaporte, Cédula de Identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado de Reservista e Carteira Nacional de Habilitação

Outras informações podem ser obtidas no site do Encceja.

