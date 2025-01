Enem 2024 – Estudantes da rede pública do Pará alcançam o 5º melhor desempenho do país

(Foto: Reprodução) – A educação pública paraense é, mais uma vez, destaque nacional ao obter o melhor desempenho da região Norte na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

Com 295 notas acima de 950 pontos, o Pará também está entre os cinco melhores estados do país na prova, que teve os resultados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), na segunda-feira (13).

“Esse é um momento de extrema felicidade, visto que o Pará é o estado do Norte com o melhor desempenho nas redações do Enem de 2024, e o quinto do Brasil.

Investir em educação, garantir mais oportunidades e tempo de aula, além da valorização e dedicação incansável dos professores e estudantes são um dos pontos relevantes para esse resultado. Nossos estudantes podem sempre ir além. Hora de comemorar!”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

O Pará teve o 8º maior número de inscritos no Exame e alcançou 100% de estudantes concluintes do Ensino Médio inscritos. Só a rede pública estadual recebeu 75.738 inscrições e, em todo o Estado, foram confirmadas 247.752 inscrições.

Uma dessas inscrições foi a da estudante Glenda Siqueira, da Escola Estadual Albanízia de Oliveira Lima, localizada em Belém. A estudante da 3ª série do Ensino Médio obteve 920 pontos na redação do Enem e revela estar muito feliz com a conquista e com o ensino que recebeu. “Quando vi minha nota na redação senti muita alegria e felicidade. Eu estudo aqui desde o primeiro ano do Ensino Médio e sempre participei de muitos projetos de estudos. Com certeza nesse último ano o foco foi muito na redação do Enem, a professora Ione se dedicou muito, ajudou aluno por aluno, leu cada redação, uma por uma, e hoje vejo esses resultados incríveis que são mérito dela e dos alunos”, disse.

Educação dos paraenses

O destaque da rede pública de ensino do Pará no Enem 2024 é fruto de muito trabalho do Governo Estadual que, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), tem priorizado a educação dos paraenses. Outra prova disso é o resultado histórico da educação da rede estadual no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023, divulgado no ano passado, onde o Pará cresceu 1,3 pontos. Com a nota 4,3 no Ensino Médio, que é de responsabilidade exclusiva do Estado, o Pará saiu do 26º lugar em 2021, para a 6ª colocação no ranking nacional índice. O cálculo e a divulgação dos dados são feitos a cada dois anos pelo do Inep.

“Crescemos 1,3 pontos. O segundo maior crescimento da história do Brasil é de 0,7, quase a metade do que o Pará fez.

Estamos na sexta melhor rede estadual do Brasil e, quando a gente olha a rede total, estamos na sétima melhor do Brasil, saímos do penúltimo e último lugar, ou seja, um crescimento consolidado. Crescemos mais na aprendizagem, no fluxo e [tivemos uma] maior taxa de participação, você vê em todos os aspectos que a rede estadual do Pará avançou”, destaca o secretário Rossieli Soares.

Outra estratégia que contribuiu para os resultados positivos da rede pública estadual foi a nova matriz curricular proposta pela Seduc em 2024, onde a carga horária das disciplinas ofertadas foi ampliada, passando de 1.800 para 2.400 horas, o que garantiu mais tempo de aprendizagem para os 500 mil estudantes paraenses. Componentes curriculares como Língua Portuguesa e Matemática, ganharam mais dois tempos de aula, saindo de três para cinco tempos. Também foi acrescentado um tempo de aula nos componentes curriculares de Biologia, Química, Física, História e Geografia. De forma inédita no Brasil e no mundo, a Matriz Curricular oferta, inclusive, o componente de Educação Ambiental, Sustentabilidade e Clima, obrigatório para todas as etapas de ensino.

A Secretaria ainda garantiu durante todo o ano aulas preparatórias em Redação e Matemática, nas Usinas da Paz. Foram 2.924 estudantes beneficiados com aulas gratuitas, simulados, exercícios e material didático. Por meio das Diretorias Regionais de Ensino, vários estudantes também participaram de aulas nos finais de semana, trabalhando conteúdo, habilidades e competências do Exame Nacional. Além de diversas outras iniciativas como Enem Pai D’égua e as aulas transmitidas pelo Centro de Mídias da Educação Paraense (Cemep) da Seduc e o Enem 2.0, do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet).

Fonte: Com informações da Seduc e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2025/15:23:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...