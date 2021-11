Preço do litro da gasolina já beira R$ 8 em algumas regiões do país; Gás de cozinha R$ 140

O preço médio do litro da gasolina na semana de 7 a 13 ficou 0,6% mais caro que na semana anterior. (Foto:Reprodução- Marcelo Camargo/Agência Brasil)

“Gasolina se aproxima de R$ 8 e vinte estados registram bombas cobrando mais de R$ 7 o litro”.



Em Novo Progresso no sudoeste do estado do Pará, a gasolina varia de R$6,89 até R$ 7,20, já o gás de cozinha custa R$ 130.

O Amapá é o único estado onde a gasolina ainda tem valor médio abaixo de R$ 6,00. Por lá, a média dos 24 postos pesquisadora é de R$ 5,888 o litro da gasolina. O menor preço foi encontrado no Sudeste, a R$ 5,259.

Além da Região Sul, alguns postos de abastecimento da Região Sudeste registram o litro da gasolina a R$ 7,999 na última semana, ampliando a alta no maior mercado do País, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP).

O preço médio do litro da gasolina na semana de 7 a 13 ficou em R$ 6,753, 0,6% mais caro que na semana anterior.

O gás de cozinha continua custando R$ 140 no Centro-Oeste, e o preço médio nesta semana se manteve em R$ 102,52 para o botijão de 13 quilos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

