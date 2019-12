‘Essa escola vai virar história’, dizem suspeitos de organizar massacre a escola no PA

O outro suspeito, Hildo Aguiar Pereira, de 18 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (9). Hildo é acusado de ameaçar diretores e professores da escola através de um aplicativo de mensagens. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Jaderlândia e responderá pelos crimes de ameaça e corrupção de menore Por G1 PA — Belém 09/12/2019 22h45 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Civil, um dos suspeitos é adolescente e foi apreendido no último sábado (7) e apresentado na sede da Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data). O Ministério Público determinou a internação do menor.

‘Essa escola vai virar história’, dizem suspeitos de organizar massacre a escola em Ananindeua, no PA Um dos suspeitos também estaria ameaçando diretores e professores da escola através de um aplicativo de mensagens. A Polícia prendeu dois suspeitos de envolvimento na organização de atentado à escola São Paulo, localizada no bairro da Jaderlândia, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. A dupla estava organizando o crime por meio de uma rede social. Na conversa, os suspeitos mostram fotos de armas e dizem que ‘a escola São Paulo vai virar história’. Em seguida, o outro suspeito responde ‘igual a outra escola’, possivelmente se referindo ao massacre em escola de Suzano, em São Paulo.

You May Also Like