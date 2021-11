Estudante se atrasa para a prova do Enem e se joga no estilo ‘Missão impossível’; veja

(Foto:Reprodução) – Quem estava do lado de fora dando apoio ao inscrito, comemorou

Um estudante que se atrasou para primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e, para não perder a prova, se jogou no chão ao estilo ‘Missão Impossível’ segundos antes de o portão eletrônico se fechar completamente para conseguir entrar na Universidade e realizar a prova. As informações são do portal G1 Mato Grosso.

Assista:



O fato aconteceu na Universidade de Cuiabá (Unic), onde os portões dos locais de aplicação do Enem fecharam às 12h (horário de Mato Grosso e 13h no horário de Brasília) no domingo (21). Quem estava do lado de fora, dando apoio ao inscrito, comemorou.

Neste ano, foram mais de 70 mil inscritos para a prova em todo o Estado. Conforme o cronograma, a prova foi aplicada às 12h30, 30 minutos após o fechamento dos portões.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), no domingo (21), os candidatos responderam 90 questões de múltipla escolha divididas entre linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Os estudantes tiveram ainda que fazer uma redação.

