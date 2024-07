Duas pessoas são atropeladas por carreta na BR-316, em Ananindeua | PA

Vítimas sendo socorridas após o acidente (Foto: Redes Sociais)

O acidente de trânsito ocorreu na manhã desta terça-feira (16/07).

Duas pessoas foram atropeladas por uma carreta na manhã desta terça-feira (16/07), no KM 2 da BR-316, em Ananindeua, região Metropolitana de Belém. Conforme as informações repassadas pelo Centro Integrado de Operações (CIOp), homens do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local realizando o socorro das vítimas. Não há informações sobre mortos. Um grande congestionamento se formou no sentido Ananindeua – Belém.

Segundo os relatos iniciais, o acidente de trânsito ocorreu por volta das 8h30. As pessoas atropeladas, que seriam um motociclista e uma mulher, estavam trafegando pela via quando tudo aconteceu. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente. Um grande congestionamento se formou na área, pois apenas uma das faixas estava livre para o tráfego de veículos no trecho. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o atendimento das vítimas no local. As pessoas estão deitadas na visas enquanto outros condutores e os bombeiros fazem o socorro. A carreta também aparece parada no meio da pista, mas não há detalhes se o condutor estaria no local.

