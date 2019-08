Exercito Chega em Novo Progresso para combate a focos de incêndio

Aspirante oficial do 53º BIS [Batalhão de Infantaria de Selva] David Martins informou ao Jornal Folha do Progresso que um efetivo de 14 homens já chegou na cidade de Novo Progresso para auxiliar no reconhecimento dos focos de Incêndio.

Segundo David nesta sexta-feira (30), o efetivo contará com mais 30 homens que vai trabalhar em conjunto com as entidades publicas ambientais para detectar e coordenar o combate aos focos de incêndio na região.

David Marins, repassou que à missão vem encontro ao cumprimento da determinação da Presidência da Republica que nesta sexta-feira (23), Bolsonaro autorizou a Forças Armadas na Amazônia para combater incêndio.

A Guarnição composta por militares do 53º Batalhão de Infantaria de Selva recém-chegados à Novo Progresso ficará alojada nas dependências da APRONOP (Associação dos Produtores Rurais de Novo Progresso).

Bolsonaro autoriza Forças Armadas na Amazônia para combater incêndio

O presidente Jair Bolsonaro assinou na tarde desta sexta-feira um decreto autorizando o emprego das Forças Armadas para realizar a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na Amazônia , no levantamento e combate a focos de incêndio . O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial desta sexta-feira.

Os militares também devem participar de “ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais”. A autorização está vinculada à solicitação dos governos de cada estado que integra a Amazônia Legal — composta por Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e parte dos estados de Mato Grosso, Tocantins e Maranhão.

O decreto, que vale de 24 de agosto a 24 de setembro, estabelece ainda que os militares deverão atuar em articulação com os órgãos de segurança pública locais, coordenados pelos comandos das Forças Armadas.

Caberá ao ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, definir a alocação dos meios disponíveis e dos comandos que serão responsáveis pela operação. A quantidade de integrantes das Forças Armadas ainda não está definida.

Por:Adecio Piran/Jornal Folha do Progresso

