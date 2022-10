Pró-Saúde terá que devolver R$ 8 milhões à SESPA

(Foto:Reprodução) – O Tribunal de Contas do Estado julgou irregulares as contas relativas ao exercício de 2012 e condenar Dom Eurico dos Santos Veloso, ex-presidente da Organização Social Pró-Saúde (Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar), gestora do Hospital Regional Público da Transamazônica, à devolução aos cofres públicos estaduais de 4,4 milhões de reais (R$ 4.434.582,81).

O valor corrigido é de R$ 8 milhões (R$7.996.225,73). O tribunal também aplicou à Pró-Saúde multa de R$ 800 mil (R$799.622,57), correspondente a 10% sobre o débito apontado.

A corte também recomendou à Organização Social de Saúde, que passou a controlar o hospital da Transamazônica graças a um acordo de gestão com a Secretaria de Saúde do Estado, dona do hospital, que sugerem seu funcionamento irregular:

– Realize os registros contábeis de acordo com os preceitos legais;

– Elabore um manual de qualidade e um plano de cargos, salários e benefícios para seus empregados;

– Se abstenha de realizar termos aditivos com inclusão de novos serviços ao contrato primitivo;

– Não realize pagamentos sem a devida comprovação dos serviços prestados;

– Oriente seus prestadores de serviços quanto à emissão das notas fiscais, identificando o período de competência, a quantidade e detalhamento todos os serviços prestados;

– Instrua seus processos de realização de despesa com cotação de preços e/ou justificativa da escolha do fornecedor, conforme o caso, de modo a garantir que os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade sejam respeitados;

– Realize tempestivamente os recolhimentos dos tributos retidos incidentes sobre os pagamentos dos contratos de prestação de serviços. (Com informações do Lúcio Flávio Pinto).

