Festa clandestina é interrompida e policial vira DJ enquanto participantes ficam no chão

Com cerca de 50 pessoas aglomeradas e desrespeitando as normas para conter a propagação da covid-19, uma festa clandestina foi interrompida e os participantes foram levados à delegacia.

Mas o que chamou a atenção foi um vídeo registrado na abordagem, onde um policial com uniforme e capacete assume as pickups e vira DJ enquanto as pessoas aparecem deitadas, rendidas no chão.

DJ PM animando a sua festa 🤣

O vídeo viralizou nas redes sociais, mas não há informações sobre quando ou onde a festa aconteceu, apenas que as pessoas foram encaminhadas a uma delegacia de Belém.

