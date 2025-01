FIEPA Redes comemora resultados com empresas apoiadoras no Pará

Foto: Divulgação/Arthur Corrêa | Em 2024 a Federação indicou mais de dois mil fornecedores para atender grandes empreendimentos industriais da região

A FIEPA Redes promoveu nesta quinta-feira (23) o primeiro encontro do ano com as empresas apoiadoras da iniciativa. O objetivo foi apresentar os resultados de 2024 e discutir perspectivas de negócios para 2025. O encontro presencial aconteceu na sede da Federação, em Belém, e contou com a participação online de empresários de diversas regiões do Estado. Por meio da Redes, há 24 anos, a FIEPA conecta fornecedores às grandes indústrias com o objetivo de fomentar negócios, promover compras locais e gerar desenvolvimento social e ambiental no Pará.

Com atuação nos principais polos econômicos do Estado, a FIEPA Redes encerrou 2024 com mais de 150 compradores ativos na plataforma +Negócios, atendeu cerca de 500 demandas industriais, mapeou 4.536 fornecedores e indicou 2.372 fornecedores para atender grandes empreendimentos industriais instalados na região. No período, os segmentos mais demandados foram construção civil, manutenção e inspeção industrial, autopeças e manutenção de veículos, meio ambiente, e transporte e logística. As cidades com maior número de negócios gerados foram Belém, Barcarena, Marabá, Parauapebas e Itaituba.

Marcel Souza, gestor da FIEPA Redes, destacou os resultados de 2024 e a importância do associativismo para conectar, fomentar negócios e fortalecer as cadeias de fornecedores. “Em 2024, os resultados foram excelentes. Tivemos quatro novas mantenedoras e saltamos de 15 para mais de 25 empresas apoiadoras. Isso significa novos negócios, novos fornecedores sendo apresentados às indústrias e aumento das compras locais. E o reconhecimento a esse trabalho veio com o Prêmio Excelência Sindical, que recebemos da Confederação Nacional da Indústria. Agora, nossa missão é trabalhar ainda mais, em parceria com o SESI, o SENAI e o IEL, para apoiar as indústrias aqui e fazer de 2025 um ano ainda mais produtivo”.

O empresário Pedro Ferreira, diretor da Premint Pré-Moldados Inteligentes, apoiadora da FIEPA Redes há dois anos, afirma que a experiência associativa tem sido positiva para os resultados da empresa. “Nossa experiência com a FIEPA Redes está sendo a melhor possível. Estamos adentrando agora nosso segundo ano de participação e ainda no primeiro ano, diria que por auxílio da Redes, a gente teve condições de conversar com uma grande empresa no Estado e só essa aproximação representou 50% do nosso faturamento, da nossa produção de 2024. Então, foi um momento fantástico de entrada e hoje estamos cada vez mais fortalecidos, participando desse grupo todo e dessa grande associação”, garantiu o empresário.

Soluções do Sistema FIEPA – Durante a reunião, foram apresentadas as soluções do SENAI, SESI e IEL, que, em parceria com a FIEPA Redes, atendem às demandas das indústrias com serviços que vão desde capacitação de mão de obra, inteligência de dados e de mercado, Saúde e Segurança no Trabalho (SST), consultorias empresariais, certificações, além de pesquisa e inovação para a indústria.

Os empresários também conheceram a Jornada COP+ liderada pela Federação com o objetivo de criar uma agenda econômica, social e ambiental para a indústria da região. O projeto busca promover discussões sobre inovação e sustentabilidade, com atividades direcionadas ao setor empresarial, à academia e ao público interessado na bioeconomia, focando nas potencialidades da Amazônia.

