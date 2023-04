Filho de Bolsonaro se descontrola ao ouvir “facada fake”

A briga ocorreu após o petista dizer que Bolsonaro havia sofrido uma “facada fake” Foto:| Reprodução/Twitter

A discussão ocorreu entre o filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, e o deputado petista Dionilso Marcon.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente da república Jair Messias Bolsonaro, partiu para cima do deputado Dionilso Marcon (PT-RS), em sessão da Comissão de Trabalho da Câmara, na tarde desta quarta-feira (19). A confusão começou após o petista falar sobre o atentado sofrido por Bolsonaro nas eleições de 2018, quando fazia campanha em Juiz de Fora-MG.

Durante a reunião, os políticos discutiam sobre a composição do colegiado e Eduardo abordou o acontecido com o pai. Em resposta, Dionilso gritou: “facada fake”.

Os parlamentares trocaram xingamentos, até que o deputado petista falou sobre a ausência de sangue na roupa do ex-presidente. A fala fez o filho se levantar e disparar uma série de ofensas ao colega.

“Olha o nível de provocação. Dar uma facada no seu bucho, quero ver o que você vai fazer. Facada fake? Meu pai quase morreu com essa facada. Facada teu c*, seu viado, filho da puta”, disse Eduardo.

Os xingamentos seguiram até a sessão ser suspensa por alguns minutos e depois retornar. Marcon afirmou que Eduardo quebrou o decoro parlamentar e vai pedir punição na comissão de ética.

Após ocorrido, o petista disse ter apenas discordância política com o ex-presidente e seu filho: “Estou no meu sétimo mandato e tenho opinião política.

Quando o presidente Bolsonaro estava no hospital, subi na tribuna da Câmara para desejar melhoras. Não tenho nada contra o Bolsonaro, pai do Eduardo. Minha divergência é política. Se eu lutei até hoje, foi em defesa da vida. Mas que é estranho esse negócio, é estranho”.

Por: Jornal Folha do Progresso/Com informações de Metrópoles em 19/2023/17:00:16

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...