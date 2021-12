Filho e Neto do Desembargador Mairton Carneiro na folha de pagamento da Alepa

A notícia foi divulgado hoje pelo portal o Antagonista. (Foto:Reprodução Internet)

A Alepa. A Renilce Nicodemos. A Folha. O Filho e o Neto do Desembargador

Para a alegria dos fantasmas, saiu, na sexta-feira, 26, o pagamento dos salários dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, ALEPA. O que assusta, na quilométrica folha salarial, são os nomes de filhos, filhas e esposas de políticos lotados nos gabinetes dos deputados. Como se não bastasse, ainda têm parentes de magistrados lotados na casa de leis. É o caso de Mairton Marques Carneiro Júnior e Mairton Marques Carneiro Neto, respectivamente filho e neto do desembargador Mairton Marques Carneiro, o primeiro lotado como secretário parlamentar da deputada Renilce Nicodemos, com salário de R$ 2.805,25, e o segundo como assessor especial da procuradoria, com vencimento de R$ 4.371,34.

Fonte: O Antogonista

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...