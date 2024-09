Filho tenta matar a própria mãe, pai intervém e acaba esfaqueado em Sinop no Mato Grosso

Só Notícias/Kelvin Ramirez (fotos: Só Notícias/arquivo)

Um homem de 59 anos recebeu atendimento, esta madrugada, na Policlínica do Menino Jesus após ser esfaqueado pelo próprio filho em uma residência na avenida Della Pace, bairro Belvedere, durante uma discussão familiar.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada pela equipe médica de plantão da unidade de saúde após o homem dar entrada na unidade com ferimento por arma branca. No local, os policiais foram informados pela vítima que a família estava em casa ingerindo bebida alcoólica desde o início da noite.

Em determinado momento, ele relata que houve uma discussão entre seu filho e sua esposa, mãe do suspeito, quando o rapaz pegou a faca com intenção de agredir a sua mãe. O pai ao tentar intervir acabou sofrendo um golpe na região das costas.

O suspeito fugiu do local, enquanto o outro filho do casal levou o pai até a Policlínica. Segundo a Polícia Militar, foram realizadas diligencias, porém, o autor do crime não foi localizado. O caso é investigado.

