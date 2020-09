Flamengo irreconhecível leva goleada do Del Valle na Libertadores

O Flamengo voltou a jogar mal e não resistiu ao bom jogo do Independiente del Valle na Libertadores. Jogando em Quito, o Rubro-Negro não foi páreo para a equipe de Miguel Angel Ramírez e foi amplamente dominado. Com gols de Moisés Caicedo, Preciado, Gabriel Torres, Sanchez e Beder Caicedo, o del Valle venceu por 5 a 0.

Com a vitória elástica, o del Valle se vinga dos 3 a 0 no Maracanã, na final da Recopa, em fevereiro. O resultado também deixa os equatorianos isolados na liderança do grupo A da fase de grupos da Libertadores, com 10 pontos.

Pressionado, o Flamengo estaciona nos 6 pontos na segunda colocação e vai encarar na quarta rodada do grupo A o Barcelona. A partida será na próxima terça-feira, em Guayaquil. O Independiente vai à Colômbia enfrentar o Junior Barranquilla.

O primeiro tempo em Quito foi dominado pela equipe da casa. O Flamengo foi pressionado na saída de bola desde o início e teve dificuldades para armar as jogadas. Os equatorianos controlaram a posse de bola e finalizaram muitas vezes a gol e deram trabalho a César.

O Rubro-Negro chegou a construir alguma coisa no meio da etapa, mas as finalizações de Everton Ribeiro e Gerson, não levaram perigo à meta de Pinos.

Os jogadores do Fla resistiram até os 35 minutos, quando começaram a dar sinais de cansaço, especialmente Arrascaeta. Everton Ribeiro era outro que não estava em uma boa noite.

O Independiente quase marcou aos 37, quando Guerrero deixou Gabriel Torres na cara do gol. Mas o panamenho mandou em cima de César, que segurou.

Dois minutos depois, os equatorianos avançaram sem combate pelo meio e em bela jogada na frente da área, o jovem Moisés Caicedo recebeu de frente para o gol e bateu no cantinho, sem defesa para César.

O Flamengo retornou para o segundo tempo com Bruno Henrique no lugar de Diego. Nos primeiros movimentos, o Rubro-Negro mostrou mais agressividade, mas tomou uma ducha fria logo aos 3 minutos.

O lateral-direito Preciado fez grande jogada, tabelou com Murillo e chutou de fora da área. A bola foi no ângulo e César não alcançou.

Com a desvantagem de 2 a 0, o Flamengo avançou suas linhas na tentativa da reação. Mais ofensiva, a equipe de Dome se expôs ao contra-ataque e a conta veio aos 12.

O del Valle avançou em velocidade pelo meio e Gabriel Torres recebeu no bico da área pela esquerda. O panamenho cortou para dentro e bateu forte de canhota no canto oposto. César voou mas não conseguiu impedir o terceiro gol.

Com a desvantagem e o desgaste, a situação só piorou para o Flamengo. Aos 35, Beder Caicedo avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Sanchez se antecipar a Renê e tocar de calcanhar.

Nos acréscimos, o mesmo Beder Caicedo arrsicou de fora da área e fez o quinto gol para fechar a goleada.

