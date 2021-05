Fluminense perde para o Junior Barranquilla no Maracanã

O Fluminense foi derrotado pelo Junior na noite desta terça-feira no Maracanã no Rio de Janeiro. A derrota por 2 a 1 fez os colombianos chegarem aos seis pontos e passarem a dividir a segunda posição com o River Plate.

O Tricolor ainda lidera com oito pontos. O time argentino enfrenta nesta quarta-feira, na Argentina, o lanterna Santa Fe, que tem dois pontos.

O Fluminense começou o jogo impondo um ritmo muito forte. Logo aos dois minutos Cazares deu um belo passe e colocou Kayky na cara do gol. O garoto chutou e o goleiro Viera cedeu escanteio, praticando uma bela defesa. Aos 16 minutos, após boa troca de passes, Kayky recebeu novamente na área e chutou para outra boa defesa do goleiro.

O Junior adiantou um pouco a marcação e tentou ocupar os espaços no campo de ataque. Entretanto o time colombiano sabia que não podia ser muito mousado, dando espaço a um contra-ataque dos velozes garotos tricolores.

Aos 27 minutos o Fluminense perdeu duas grandes chances no mesmo lance. Fred deu belo passe de calcanhar para Luiz Henrique, na pequena área, chutar em cima do goleiro. A bola sobrou para Martinelli chutar, o goleiro deu rebote e Fred mandou para fora.

Apesar do domínio em campo o Fluminense viu o Junior abrir o marcador aos 34 minutos. Após cruzamento da esquerda, Valencia se antecipou aos zagueiros e cabeceou para o fundo da rede. A situação do Tricolor quase piorou antes do intervalo. Aos 36 minutos o goleiro do Junior cobrou falta do círculo central direto para o gol do Fluminense e por muito pouco não pegou Marcos Felipe desprevenido. O goleiro do Flu se esticou todo e mandou para escanteio.

O Fluminense ainda tentava entender a melhor estratégia para o segundo tempo quando o Junior ampliou aos cinco minutos. Edwuin Cetré arriscou um chute de fora da área, a bola pegou efeito e entrou no canto esquerdo do goleiro Marcos Felipe. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. A defesa do Tricolor falhou ao ver o jogador chutar sem ser incomodado.

A defesa do Fluminense, por sinal, estava em uma noite para esquecer. Aos 15 minutos, Palo Y limpou quatro defensores em um único drible, mas o clarão no setor defensivo rival parece ter assustado o colombiano, que chutou sobre o gol. Dois minutos depois, em troca de passes a bola sobrou para Valencia chutar para o fundo da rede. Mas o lance foi corretamente anulado por conta do impedimento do centroavante colombiano.

Aos poucos o Fluminense foi tentando se encontrar em campo e aos 29 minutos. Nenê recebeu na área e cruzou para Abel Hernández escorar para o fundo da rede. O lance acordou o Fluminense, que foi para o abafa. Mas o time abusava das jogadas aéreas. Assim a reação parou no gol de honra.

Agora o Fluminense volta as suas baterias para a decisão do Campeonato Carioca. O Tricolor encara o Flamengo no próximo sábado, às 21h(de Brasília), no Maracanã. Pela Copa Libertadores as duas equipes voltam a campo na terça-feira às 19h15(de Brasília). O Tricolor visita o River Plate na Argentina. Já o Junior faz duelo colombiano com o Santa Fe.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Merçon/assessoria)

