Foragido do Mato Grosso é preso ao tenta usar nome falso no Pará

Homem tenta usar nome falso, mas é preso pela PRF em Dom Eliseu

Sergio dos Santos Nascimento possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio

(Foto: Divulgação/Arquivo) – Durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem foi preso no quilômetro 33 da BR-010, no município de Dom Eliseu, no sudeste paraense. Sergio dos Santos Nascimento, possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, que ocorreu em 2017. Durante a abordagem, entretanto, o acusado chegou a usar um nome fictício mas foi descoberto pelos agentes da PRF. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (16).

O condutor foi abordado, ontem (15), em um veículo Strada, de placa PIH-3864. O homem disse se chamar Felipe e declarou ter perdido todos os documentos pessoais, exceto a certidão de nascimento, que estava em sua residência, no município de Itinga, no Maranhão. No local, a documentação em nome de Felipe Gomes da Silva, de 29 anos, foi encontrada pela PRF.

Apesar da documentação existente, as informações desencontradas levaram os agentes a suspeitarem do motorista. Os dados de uma motocicleta Honda Pop, de placa OBR 4349, encontrada na casa do abordado levaram à real identidade de Sérgio.

Diante das evidências e averiguações ao mandado expedido pela comarca de Primavera do Leste, no Mato Grosso, o suspeito não conseguiu sustentar a mentira e revelou ser o próprio Sérgio. Segundo o acusado, o registro de nascimento apresentado pertencia a uma pessoa desconhecida.

O mandado de prisão contra com o acusado foi cumprido e ele foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Dom Eliseu.

