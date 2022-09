Foragidos da Justiça são localizados em ônibus por agentes da PRF de Santarém

(Foto:Reprodução) – Na manhã de sábado (17) por volta de 05h30, os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) detectaram dois passageiros foragidos da Justiça, em abordagem a um ônibus na BR-163.

Ailson Silva da Silva, 31 anos, ajudante de pedreiro acusado por crime de Tráfico de Drogas (art. 33) e Luiz Fernando Cardoso, 25 anos por furto (art. 155) na Lei do Código Penal, receberam a voz de prisão.

De acordo com a PRF de Santarém, diante da situação envolvendo os passageiros com mandados de prisão, expedidos pela Comarca de Itaja (GO) e Itaituba (PA) por crimes de Furto e Tráfico de Drogas, foram encaminhados para a 16ª Seccional de Polícia Civil. (Com informações do O Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 19/09/2022/

