Procon registra denúncias sobre cobranças indevidas na conta de energia durante a pandemia no PA

Procon informa que o consumidor tem direito de solicitar perícia em caso de dúvida sobre a medição no local em que reside ou trabalha.(Foto:Divulgação/Celpa)

O Procon-PA recebeu diversas denúncias sobre cobranças indevidas na conta de energia durante a pandemia. Equipes do órgão fiscalizador têm checado as reclamações para apurar se houve, de fato, aumento do consumo, ou se há abusividade de cobrança. O assunto, foi tema da reunião entre o Procon e representantes da Equatorial Energia, realizada esta semana.

Os representantes da concessionária foram questionados quanto ao processo de medição do consumo de energia e sobre as ações da empresa para ajudar os consumidores. Foi solicitada também a prorrogação dos programas de parcelamentos das contas em atraso, para evitar a inadimplência dos consumidores.

“Como recebemos muitas denúncias, percebemos que tem que ser analisada, de fato, esta situação, para que possamos chegar à conclusão se os consumidores estão utilizando mais energia ou se há irregularidade nos medidores da Equatorial”, ponderou o diretor do Procon Pará, Nadilson Neves.

Para que o consumidor pague um valor maior, é necessário que haja um registro comprovado do aumento de consumo da unidade. O consumidor que tiver dúvida sobre a medição no local em que reside ou trabalha, ele tem o direito de solicitar perícia no Procon Pará, no ImetroPará ou na própria concessionária.

Em caso de denúncias, é importante que sejam apresentados os comprovantes dos valores de contas anteriores, além de registro pelo Disque-Denúncia (151), telefone fixo 3073-2827, pelo e-mail proconatend@procon.pa.gov.br ou ir até a sede, na Trav. Lomas Valentinas, n° 1150, Pedreira, Belém. O Procon integra a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh).

